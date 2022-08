Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Pkw flüchtet nach Unfall mit Lastenfahrrad ++ Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++ Am Dienstag, den 23.08.2022 gegen 17:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich Jeddeloher Damm/Jückenweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem Lastenfahrrad den Radweg am Jeddeloher Damm aus Oldenburg kommend in Richtung Edewecht. An der Einmündung zum Jückenweg nahm ihr ein schwarzer VW mit Oldenburger Kennzeichen die Vorfahrt, der ebenfalls aus Oldenburg kommend vom Jeddeloher Damm in den Jückenweg abbiegen wollte. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wodurch die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere ein hinter dem Lastenrad fahrender unbeteiligter Fahrradfahrer, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter 04403 927-0 zu melden. (1086171) ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell