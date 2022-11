Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch am Schwarzen Weg

Ennepetal (ots)

Am Dienstag (22.11.) brachen Unbekannte im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 17:45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Schwarzen Weg ein. Sie hebelten ein im 1.Obergeschoss befindliches Fenster auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen, ob sie dabei Beute erlangten, ist bisher unbekannt.

