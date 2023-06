Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkr. TUT) Unbekannter beschädigt geparktes Auto (31.05.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum von 12.00 - 14.00 Uhr in der Schwarzwaldstr. Höhe Nr. 39 zu einem Schaden an einem dort abgestellten grauen Audi A4. Der PKW wurde durch den Fahrer am Fahrbahnrand, mit der Fahrerseite zum Bürgersteig, ordnungsgemäß abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 14.00 Uhr bemerkte der Autofahrer einen Streifschaden an der Fahrerseite. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000,- EUR. Bislang ist unklar, ob der Schaden durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde oder im Zusammenhang mit der naheliegenden Baustelle entstand.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

