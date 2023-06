POL-KN: (Rottweil, Lkr. RW) Versuchter Aufbruch von Snackautomaten (01.06.2023)

Tuttlingen (ots) - Am Mittwoch kam es im Zeitraum von 12.00 - 14.00 Uhr in der Schwarzwaldstr. Höhe Nr. 39 zu einem Schaden an einem dort abgestellten grauen Audi A4. Der PKW wurde durch den Fahrer am Fahrbahnrand, mit der Fahrerseite zum Bürgersteig, ordnungsgemäß abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 14.00 Uhr bemerkte der Autofahrer einen Streifschaden an der ...

