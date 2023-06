Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) - Polizei nimmt Tatverdächtigen vom Raubüberfall am 12.05.23 in Villingen fest

VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz:

Der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ist es gelungen, im Zusammenhang mit dem Raubüberfall in Villingen am 12.05.2023, einen 24-jährigen Tatverdächten zu ermitteln. Dieser wird verdächtigt, gegen 16:00 Uhr, die Sparkasse überfallen zu haben. Nach intensiven Ermittlungen durch die Kriminalpolizei ergaben sich Hinweise auf den Tatverdächtigen. Bei der im Rahmen der Ermittlungen durchgeführten Wohnungsdurchsuchung nahm die Polizei den Tatverdächtigen am 6.6.2023 fest. Nach der Festnahme wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Meldung vom 12.05.2023:

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Raubüberfall auf Bank- Täter flüchtet mit Beute (12.05.2023)

VS-Villingen Zu einem Raubüberfall, zu welchem die Kriminalpolizei dringend um Hinweise bittet, ist es am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Sparkasse auf der Vöhrenbacher Straße (korrigiert) gekommen. Ein bislang unbekannter und maskierter Täter betrat kurz nach 16 Uhr den Schalterraum der Bank und bedrohte eine Bankangestellte. Diese händigte dem Räuber daraufhin einen vierstelligen Bargeldbetrag aus. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen Mann, der ungefähr 185 Zentimeter groß und schlank ist. Er hat einen dunklen Teint. Bekleidet war der Räuber mit einer dunkelgrauen Arbeiterhose und einer auffällig roten Jacke mit ebenfalls roter Kapuze. Beim Betreten der Bank hatte der Räuber eine blaue OP- Maske getragen. Die Kapuze der Jacke war über den Kopf gezogen. Niemand wurde bei dem Überfall verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell