Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lkr. Rottweil) Geparktes Auto angefahren - Zeugenaufruf nach Unfallflucht (08.06.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei in Oberndorf benötigt zur Klärung einer Verkehrsunfallflucht Hinweise zu einem Verursacherfahrzeug. Am Dienstag wurde in Oberndorf ein auf den Parkplätzen bei der Kreissparkasse am Lindenhofplatz geparkter Honda Civic durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Honda wurde im Bereich der hintere Stoßstange links touchiert, so dass ein Schaden von ca. 3000.- EUR entstand. Der Tatzeitraum liegt zwischen 07.00 Uhr und 15.10 Uhr. Mögliche Zeugen bzw. der Verursacher wird gebeten, sich unter Telefon 07423/81010 zu melden.

