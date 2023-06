Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Tischtennisplatte am Otto-Hahn-Gymnasium beschädigt - 1.500 Euro Schaden (02./03.06.2023)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag auf Samstag die Tischtennisplatte auf dem unteren Parkplatz des Otto-Hahn-Gymnasiums in der Colne Straße beschädigt. Dabei richteten sie sowohl an der Platte, als auch an der Unterkonstruktion nicht unerheblichen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro an. Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt der Polizeiposten Furtwangen, Tel. 07732 92948-0, entgegen.

