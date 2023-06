Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte zünden Mülleimer an - Polizei sucht Zeugen (06.06.2023)

Wurmlingen (ots)

Unbekannte zünden Mülleimer an - Polizei sucht Zeugen (06.06.2023) Unbekannte Täter haben am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, mehrere Mülltonnen auf einem Grundstück in der Karlstraße angezündet. Die Täter setzten insgesamt fünf vor dem Anwesen Nummer 16 stehende Mülltonnen in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr Wurmlingen, die mit drei Fahrzeugen und 22 Mann ausgerückt war, standen die Tonnen in Vollbrand, konnten jedoch vor dem Übergreifen auf das Gebäude durch die Wehrmänner gelöscht werden. An der Fassade des Mehrfamilienhauses entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstagabend Verdächtiges in der Karlstraße festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0, zu melden.

