POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter bricht in Gebäude in der Scheffelstraße ein - Polizei sucht Zeugen (06./07.06.2023)

Horb am Neckar, A81 (ots) - Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81, kurz vor der Anschlussstelle Horb am Neckar ereignet hat. Gegen 7.30 Uhr war eine 35-jährige VW-Fahrerin auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Im Bereich kurz vor der Anschlussstelle Horb am Neckar kam es zum seitlichen Zusammenstoß eines ...

mehr