Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar, A81, Lkr. Rottweil) Unfall auf der A81 - Polizei sucht Zeugen (07.06.2023)

Horb am Neckar, A81 (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81, kurz vor der Anschlussstelle Horb am Neckar ereignet hat. Gegen 7.30 Uhr war eine 35-jährige VW-Fahrerin auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Im Bereich kurz vor der Anschlussstelle Horb am Neckar kam es zum seitlichen Zusammenstoß eines Mercedes Sprinters mit dem VW. Beide Autos blieben verunfallt liegen. Sowohl die 35-Jährige, als auch der 36-jährige Mercedes-Fahrer erlitten Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 36-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Bei der jungen Frau war keine stationäre Aufnahme erforderlich. Sowohl der VW als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Tel. 0741 34879-0, zu melden.

