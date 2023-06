Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Eine verletzte Person und hoher Blechschaden bei Auffahrunfall (07.06.2023)

Singen (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall auf der Straße "Unter dem Bohl" am Mittwochmorgen verletzt worden, zudem entstand hoher blechschaden. Ein 35-jähriger Renault Kangoo-Fahrer prallte mit seinem Wagen in das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter. Durch den Zusammenstoß schob sich der Transporter auf einen davorstehenden Hyundai und dieser auf einen VW Golf. Der 35-Jährige erlitt durch die Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Renault, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro, am Transporter und dem Hyundai jeweils etwa in Höhe von rund 5.000 Euro und am Golf in Höhe von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell