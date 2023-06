Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 16.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Oberen Bahnhofstraße/Robert-Bosch-Straße (06.06.2023)

Spaichingen (ots)

Insgesamt rund 16.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagmittag auf der Obere(n) Bahnhofstraße/ Robert-Bosch-Straße passiert ist. Ein 31-Jähriger fuhr mit einem VW T-Roc auf der Obere(n) Bahnhofstraße in Richtung Friedrich-List-Straße. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt bog der junge Mann nach links in die Robert-Bosch-Straße ab und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden VW Crafter einer 52-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 8.000 Euro.

