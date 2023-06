Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, K5905, Lkr. Tutlingen) Unfall auf der K5905/5904 zwischen Gosheim und Bubsheim (06.06.2023)

Gosheim, K5905/5904) (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Kreisstraße 5905/5904 zwischen Gosheim und Bubsheim ein Unfall ereignet, bei dem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer war gegen 21.45 Uhr auf der K5905/5904 von Gosheim kommend in Richtung Bubsheim unterwegs. Im Kurvenbereich touchierte der Audi mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Renault Clio eines 25-Jährigen. Dabei riss einer der Spiegel ab und schleuderte gegen einen hinter dem Clio fahrenden BMW eines 50 Jahre alten Mannes. An allen drei Autos entstand Sachschaden, die Fahrer blieben unverletzt.

