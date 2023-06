POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Romeiasstraße - weißen Suzuki Swift gestreift und geflüchtet (06.06.2023)

Villingen-Schwenningen / SBK (ots) - Am Dienstag 6.6.23 verursacht ein unbekannter Autofahrer in Schwenningen eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Discounters in der Schubertstraße. Gegen 17:30 Uhr fuhr er mit einem noch unbekannten Auto gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Kuga und beschädigte diesen an der linken vorderen Stoßstange. ...

mehr