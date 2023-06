Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

SBK) - Unfallflucht auf Parkplatz - gibt es Zeugen?

Villingen-Schwenningen / SBK (ots)

Am Dienstag 6.6.23 verursacht ein unbekannter Autofahrer in Schwenningen eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Discounters in der Schubertstraße. Gegen 17:30 Uhr fuhr er mit einem noch unbekannten Auto gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Kuga und beschädigte diesen an der linken vorderen Stoßstange. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden liegt bei rund 1.500 Euro.

Wer hat was gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

