Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

SBK) - Polizei sucht nach Unfall einen schwarzen Chrysler mit Kurzzeitkennzeichen

Villingen-Schwenningen / SBK (ots)

Dienstag 6.6.23 ist es in Schwenningen in der Alleenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 21:30 Uhr kam ein noch unbekannter Autofahrer, auf Höhe Hausnummer 2, mit einem schwarzen Chrysler-Van von der Fahrbahn ab. Danach kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und fuhr gegen einen Stromkasten an einer Gebäudewand. Laut Zeugen stieg der Fahrer aus und ärgerte sich über den Unfall. Danach setzte er sich wieder in seinen Chrysler und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem schwarzen Chrysler Voyager, welcher am Unfalltag ein Kurzzeitkennzeichen montiert hatte. Beim Fahrer handelt es sich um einen etwa 40-jährigen Mann mit Glatze.

Durch den Unfall entstand Sachschaden von mindestens 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell