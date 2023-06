Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin wird bei Unfall leicht verletzt (05.06.2023)

Unterkirnach (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Unterkirnach und Villingen einen Unfall verursacht. Eine 62-jährige Opel Mokka-Fahrerin kam nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Verteilerkasten und kam mit ihrem Auto in einem Busch zum Stehen. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppwagen musste den beschädigten Opel bergen.

