POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) 4.500 Euro Schaden bei Unfallflucht auf dem Strandbadparkplatz - grauen BMW X1 angefahren

Dettingen (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Dienstag in die Garage eines Wohnhauses im Gartenweg eingebrochen. Gegen 4 Uhr verschaffte sich der Täter über ein unverschlossenes Kellerfenster Zutritt zur Garage. Als die schlafenden Bewohner auf den Eindringling aufmerksam werden, öffnete dieser das Garagentor und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, ...

mehr