Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar, Lkr. Rottweil) Autofahrer berauscht unterwegs (05.06.2023)

Horb am Neckar (ots)

Einen berauschten Autofahrer haben Beamte der Verkehrspolizei am Montagabend aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22 Uhr kontrollierten sie auf dem P+R-Parkplatz an der Anschlussstelle Horb einen 20-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urintest lieferte ein positives Ergebnis, woraufhin der 20-Jährige sein Auto stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. In erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

