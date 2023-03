Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Unfallflucht

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Cramerstraße, in Höhe Haus Nr. 119 Sonnabend, 11.03.2022, gegen 03:15 Uhr

Am Sonnabend, dem 11.03.2022, gegen 03:15 Uhr, wird eine Funkstreife der Polizeiwache Delmenhorst auf der Bismarckstraße auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam, der mit seinem Pkw VW-Golf in Richtung Stadtmitte unterwegs ist. Da an dem Fahrzeug das vordere Kennzeichen fehlt, wird der Fahrer, ein 22-jähriger aus Delmenhorst, angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wird im Frontbereich des Fahrzeuges ein frischer Unfallschaden festgestellt. Zudem steht der 22-jährige merklich unter Alkoholeinwirkung. Nachdem der 22-jährige zunächst angibt, mit seinem Pkw auf einer Landstraße gegen einen Baum gefahren zu sein, räumt er später ein, mit dem Pkw gegen ein in der Cramerstraße geparktes Fahrzeug gefahren zu sein. Der 22-jährige wird zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Sein Führerschein wird beschlagnahmt. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Verkehrsunfall hat sich ereignet, als der 22-jährige die Cramerstraße von der AS Adelheide kommend in Richtung Stadtmitte befahren hat. Hier kommt er auf der schneeglatten Fahrbahn aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallt er in einen geparkten Pkw BMW 1er. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000,- Euro

