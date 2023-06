Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Waldmössingen, Lkr. Rottweil) Felgen eines BMW beschädigt (05.06.2023)

Waldmössingen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Unbekannter am Montag, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, an einem auf dem SW Parkplatz in der Seedorfer Straße abgestellten Auto verursacht. Der Täter beschädigte alle vier Felgen eines grauen BMWs mit einem unbekannten Werkzeug. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des SW Parkplatzes aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

