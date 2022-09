POL-HI: Polizei Elze sucht Eigentümer eines Fundfahrrades

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am gestrigen Sonntag kam es in der Zeit zwischen 14:00 - 15:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Der 62-jährige Geschädigte aus Sibbesse parkte seinen Pkw in der Kaiser-Wilhelm-Str. Bei seiner Rückkehr bemerkte er mehrere Lackkratzer auf beiden Fahrzeugseiten. Der Sachschaden wird vorläufig auf 5.000 Euro geschätzt. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die etwas ...

mehr