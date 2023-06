Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Radolfzeller Straße (05.06.2023)

Markelfingen (ots)

In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter versucht in ein Wohnhaus in der Radolfzeller Straße einzubrechen. Über ein gekipptes Fenster gelangte der Täter an den von innen steckenden Schlüsselbund. Als die Bewohner kurz darauf Geräusche wahrnahmen und ins Erdgeschoss gehen, flüchtete der Einbrecher. Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Radolfzeller Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin:

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren - Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster!

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Nachbarschaft.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z.B. in den sozialen Medien oder auf dem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren. Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell