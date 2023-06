Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Aixheim

Kreis Tuttlingen) Zusammenstoß fordert einen Leichtverletzten (05.06.2023)

Aldingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Aixheimer Straße. Ein 41-jähriger Audi-Fahrer bog aus einer Garagenausfahrt der Hauptstraße auf die Aixheimer Straße ein und stieß dort mit einem 47-Jährigen zusammen, der in diesem Moment mit einem Skoda in Richtung des Aldinger Bauhofs vorbeifuhr. Beim Zusammenstoß erlitt der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beiden nicht mehr fahrtauglichen Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell