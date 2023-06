Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß auf Fahrbahnengstelle (02.06.2023)

Furtwangen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der Straße "Leiterloch". An einer Fahrbahnengstelle stießen ein 61-jähriger Postzusteller mit einem VW Transporter und eine 28-Jährige mit einem Ford Transit seitlich zusammen. Beide Kastenwagen blieben seitlich ineinander verkeilt an der Engstelle stehen und waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 30.000 Euro.

