Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Brilon/Winterberg (ots)

Brilon:

Unbekannte Täter hebelten am Freitagmorgen zwischen 00.40 Uhr und 02.00 Uhr das Tor einer Firma im Ostring auf. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Winterberg:

Am Freitagmorgen wurde um 04.20 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Waltenberg eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen die Täter die Schaufensterscheibe ein und entwendeten innerhalb kürzester Zeit diverse Gegenstände. Beide Personen waren dunkel gekleidet und rannten in Richtung Skischanze davon. In der Straße Neue Mitte wurden in der Nacht ebenfalls mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

