Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch aufgeklärt

Papenburg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar in Papenburg zu einem Einbruch in einen Fachhandel für motorbetriebene Geräte der Forst- und Landwirtschaft. Beamten des Polizeikommissariats Papenburg ist es nun im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und eines Zeugenhinweises gelungen, zwei tatverdächtige Männer aus Papenburg im Alter von 19 und 27 Jahren zu ermitteln. Im Rahmen einer mit Beschluss durch das Amtsgericht Osnabrück angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen konnte ein Großteil des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt werden. Das von den Männern in der Tatnacht entwendete Firmenfahrzeug wurde genutzt, um das Diebesgut fortzuschaffen. Das Fahrzeug wurde, wie bereits berichtet, später mit diversen Beschädigungen in Tatortnähe wieder aufgefunden. Ob sich die beiden Männer noch für weitere Taten verantworten müssen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

