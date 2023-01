Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Gestern gegen 6.15 hielt ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW an der Kreuzung Bremer Straße Ecke Ulanenstraße in Fahrtrichtung Lingen. Plötzlich setzte der LKW zurück und stieß gegen den dahinter stehenden grauen VW Golf der 32-jährigen Fahrerin. Der Fahrer des LKW stieg anschließend aus seinem Fahrzeug, sprach mit der 32-Jährigen und gab an, dass er seine Papiere aus dem Fahrzeug holen muss. Jedoch stieg er in seinen LKW und setzte seine Fahrt in Richtung Ulanenstraße fort. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen sowie der Fahrer des LKW werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell