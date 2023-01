Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 83-Jähriger nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nordhorn (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es am 16. Januar zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei überquerte ein 83-Jähriger mit seinem Pedelec die B213 und wurde von einem vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Fahrer eines Audi A6 erfasst. Wie nun mitgeteilt wurde, ist der Mann an den Folgen des Verkehrsunfalles gestern im Krankenhaus in Münster verstorben.

