Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Unbekannte zünden Mülltonnen an (06.06.2023)

Aach (ots)

Unbekannte Randalierer haben in der Nacht auf Dienstag zwei Mülltonnen in der Hauptstraße angezündet. Die beiden vor dem Bürgermeisteramt stehenden Restmülltonnen brannten vollständig ab. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Tonnen ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

