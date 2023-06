Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden bei Unfall (05.06.2023)

Schramberg (ots)

Am Montagmorgen hat sich auf der Einmündung der Straße "Am Mühlegraben" auf die Schillerstraße ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 76 Jahre alter Mann war mit einem Opel auf der Straße "Am Mühlegraben" in Richtung Berneckstraße unterwegs. An der Einmündung zur Schillerstraße bog er nach links ab und kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten BMW Mini einer 36-Jährigen, die ebenfalls nach links in die Straße "Am Mühlegraben" abbog. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, den Schaden am Mini schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

