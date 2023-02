Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Schleiz (ots)

Am gestrigen Tage, zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr, kam es in Schleiz in der Straße Am Geiersbühl zu einem gewaltsamen Eindringen durch einen oder mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus. Diese durchsuchten das gesamte Haus und plünderten die Sparschweine der Kinder. Es wurden dabei mehrere hundert Euro gestohlen und es entstand Sachschaden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03663-4310 bei der zuständigen Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

