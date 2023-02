Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall nach Beinahe-Zusammenstoß während Überholvorgang

B90/ Leutenberg-Hockeroda (ots)

Am Donnerstagmorgen ging ein missglückter Überholversuch auf der Bundesstraße 90 verhältnismäßig glimpflich aus. Ein 62-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen die Bundesstraße 90 von Hockeroda in Richtung Leutenberg entlang. In einer Linkskurve setzte der Mann dann zum Überholen an und bemerkte offensichtlich den Gegenverkehr nicht. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste ein entgegenkommender, 51-jähriger Fahrer in den Graben ausweichen und überfuhr dort ein Verkehrszeichen und kam schließlich an einem Telefonmast zum Stehen. Der Unfallverursacher hatte sich zwischenzeitlich wieder hinter dem zu Überholenden eingeordnet- ihn erwarten nun dennoch Konsequenzen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, der beschädigte Telefonmast wurde wieder repariert.

