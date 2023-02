Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener fährt durch Hirschberg und verursacht mehrere Unfälle

Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 01.02.2023 gegen 19:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW Polo die Hofer Straße in Hirschberg stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 10 stieß der VW mit einem abgeparkten Renault Megane und einem steineren Blumenkübel zusammen. Anschließend parkte der Fahrer des VW in der Hofer Straße, Höhe der Hausnummer 1 sein Kfz ab und schlief am Steuer ein. Gegen 20:00 Uhr wurde der Fahrer von einer vorbeilaufenden Zeugin geweckt. Der Fahrer des VW setzte daraufhin sein Fahrt fort. Beim Ausparken beschädigte der VW Fahrer einen ebenfalls dort abgeparkten Seat Ibiza. In der Folge kollidierte der VW in der Hofer Straße mit zwei Altpapiertonnen und einem Steinhaufen und in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit einem abgeparkten VW Polo. Auch hier verließ der Unfallfahrer pflichtwidrig die Unfallstellen. Die ersten Zeugen der Unfallfahrt meldeten sich gegen 21:00 Uhr bei der Polizei, so dass das Verursacher - Kfz erst am 02.02.2023 nahe der Fischerhütte in Hirschberg festgestellt werden konnte. Am Kfz waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Der VW Polo wurde zur Beweissicherung und Dokumentation der Unfallspuren sichergestellt. Zeugen die Angaben zum Fahrer des VW machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.Nr.: 03663-4310

