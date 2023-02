Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Beleidigungen und einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 54-Jährigen

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Nachmittag rief ein Busfahrer in Neustadt an der Orla die Polizei um Hilfe nachdem dieser durch einen 54-Jährigen beleidigt wurde. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann an der Bushaltestelle feststellen. In der Folge wurde der Beschuldigte, welcher einen Atemalkoholwert von über 1,9 Promille aufwies, durch die Einsatzkräfte nach erfolgter Belehrung aus der Maßnahme entlassen. Kurze Zeit später wurde der 54-Jährige erneut strafrechtlich auffällig. Er beleidigte zwei Mitarbeiter eines Supermarktes in Neustadt an der Orla. Vor Ort wurden die Beamten ebenfalls beleidigt und der Beschuldigte leistete aktiven Widerstand gegen die Polizisten. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

