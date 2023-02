Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss, im Fahrzeug unterwegs

Rudolstadt (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde ein 36-Jähriger in Rudolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen und muss sich in der Folge nun mehrfach verantworten. Bei der routinemäßigen Abfrage nach den persönlichen Dokumenten gab der Mann an, seinen Führerschein verloren zu haben. Weiterhin machte er falsche Angaben zu seiner wahren Identität, um so offensichtlich zu verschleiern, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergab ein Drogenschnelltest Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des nunmehr Beschuldigten, sodass neben der Erstattung mehrerer Strafanzeigen auch eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus erfolgte. Es wird weiterhin geprüft, inwieweit der Fahrzeughalter davon wusste, dass der 36-Jährige keinen Führerschein hat, und möglicherweise dennoch die Fahrt zuließ.

