POL-KN: (Dettingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Garage ein (06.06.2023)

Schramberg (ots) - Am Montagmorgen hat sich auf der Einmündung der Straße "Am Mühlegraben" auf die Schillerstraße ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 76 Jahre alter Mann war mit einem Opel auf der Straße "Am Mühlegraben" in Richtung Berneckstraße ...

