BPOL NRW: Freiheit dank Kumpel - Bundespolizisten vollstreckt Haftbefehl

Dortmund - Köln (ots)

Gestern Nachmittag (19. Januar) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann. Dieser wurde von einer Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht.

Gegen 16 Uhr wurde der 43-Jährige bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad/ Serbien am Flughafen Dortmund vorstellig. Der Mann händigte seinen serbischen Reisepass aus. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt den Kölner zur Fahndung ausgeschrieben hatte.

Der Gesuchte war bereits wegen Bestechung zu einer Geldstrafe von 30 Tagen zu je 60 Euro verurteilt worden. Bisher hatte er diese jedoch nicht beglichen.

Der Gesuchte kontaktierte einen Bekannten, welcher die geforderte Summe in Höhe von 1.800 Euro wenig später bei einer Polizeiwache in Willich bezahlte. So verhinderte er die Haft von 30 Tagen des 43-Jährigen in letzter Sekunde.

