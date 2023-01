Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bielefelder Bundespolizei spendet für Kinder- und Jugendhospiz in Bethel

Bielefeld (ots)

Angehende Bundespolizistinnen und Bundespolizisten der Bundespolizeiausbildungsstätte Bielefeld haben heute (19. Januar) einen Spendenscheck an das Kinder- und Jugendhospiz Bethel übergeben.

Die Idee einer Spendensammlung entstand bei den jungen Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärtern bereits im vergangenen Jahr. Denn im Rahmen ihrer Projektarbeit besuchten alle neuen Auszubildenden der Bundespolizeiausbildungsstätte Bielefeld die v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel. Dort wurden sie nicht nur durch die Räumlichkeiten geführt, sondern erlebten hautnah die Arbeit des dortigen Personals. Tief berührt zeigten sich die Auszubildenden nach Gesprächsrunden mit betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung, die eindrucksvoll aus ihrem Leben berichteten. Nicht weniger ergreifend war die Erfahrung, sich einmal selbst mit einem Rollstuhl fortbewegen zu müssen und so Einschränkungen unmittelbar zu erfahren. In den nachfolgenden Unterrichten der Polizeischülerinnen und -schüler, wurden die Eindrücke aus der Exkursion weiter vertieft und verarbeitet. Schnell entstand daraus aus eigener Initiative die Idee einer Spendensammlung und so stellte man zum Jahresende kurzerhand in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Liegenschaft Spendenboxen auf und das mit einem recht akzeptablen Ergebnis.

Heute konnte die Spendensumme in Höhe von 900 Euro, zu der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bielefelder Bundespolizeiausbildungsstätte beigetragen haben, stellvertretend von Polizeimeisteranwärterin Lisa-Marie Schankowski und Polizeimeisteranwärter Bakir Praso an Herrn René Meistrell, Leiter des Kinder- und Jugendhospiz Bethel, übergeben werden. "Wir freuen uns riesig über das großartige Engagement der Anwärterinnen und Anwärter! Um im Kinder- und Jugendhospiz Bethel für lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien da sein zu können, sind wir umfassend auf Spenden angewiesen. Da hilft so eine tolle Summe natürlich. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken", so Herr Meistrell während der Übergabe.

