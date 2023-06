Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Pedale verwechselt und Blechschaden verursacht (06.06.2023)

Tuttlingen (ots)

Einen kuriosen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 9 Uhr in der Zeughausstraße. Ein 74-jähriger BMW X3-Fahrer wollte rückwärts einparken. Dabei verwechselte er Brems-und Gaspedal und prallte rückwärts mit Wucht gegen die Front eines geparkten Audi A 6. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

