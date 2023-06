Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht bim Friedhof (05.06.2023)

Hüfingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 17 Uhr auf der Straße "Am Wagrain", beim Friedhof, gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen auf dem Friedhofsparkplatz geparkten Audi A6 Avant an der Stoßstange hinten links. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und sucht Zeugen zum Hergang.

