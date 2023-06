Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei nimmt junge Automatenaufbrecher auf frischer Tat fest (06.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr ist es der Polizei gelungen, zwei Personen bei einem Zigarettenautomat Aufbruch in der Heinrich-Hertz-Straße auf frischer Tat festzunehmen. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Bei deren Eintreffen versuchte ein 18-Jähriger, mit einem E-Scooter zu flüchten, was die Beamten jedoch vereitelten. Einen 16-Jährigen konnten sie direkt am Automat vorläufig festnehmen. Die jungen Männer waren mit ihren E-Scooter an den Ort gefahren und beim Eintreffen der Polizei gerade dabei, den Automaten mit Werkzeug aufzubrechen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Beide Männer standen mit rund 1,2 Promille Alkohol im Blut deutlich unter Alkoholeinfluss. Zur Anzeige wegen des versuchten Diebstahls kommt jetzt für Jeden noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr dazu.

