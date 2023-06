Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) Segelflieger muss notlanden (06.06.2023)

Denkingen (ots)

Am Dienstagabend ist es im Bereich des "Klippeneck" zu einer Notlandung eines Segelfliegers gekommen. Ein 63 Jahre alter Mann startete vom Segelflugplatz Neuhausen ob Eck zu einem Rundflug über den Schwarzwald. Auf dem Rückweg ließ im Bereich des Klippenecks die Thermik nach, weshalb der Pilot versuchte den Motor des Fliegers zu starten, was jedoch misslang. In der Folge steuerte er die Notlandewiese vor dem Klippeneck an, musste jedoch schließlich etwa 30 Meter neben der Landewiese eine Außenlandung durchführen. Dabei erlitt das Fahrwerk des Fliegers Beschädigungen. Der 63-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell