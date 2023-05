POL-PDWIL: Sachbeschädigungen in Bernkastel-Kues

Bitburg (ots) - Am Freitag, dem 05.05.2023 wurde der Polizei Bitburg der Diebstahl eines schwarzen Rollers gemeldet. Demnach wurde dieser am selben Tag in der Zeit von 08:00h - 12:00h, in der Bahnhofstraße Bitburg durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06561 96850 bei der Polizei Bitburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Tel.: 06561-96850 ...

mehr