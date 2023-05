POL-PDWIL: Raubüberfall auf einen 26-jährigen Mann in Bitburg

Densborn (ots) - Am 05.05.2023 gegen 17:00 Uhr wurde der Polizeiwache Gerolstein mitgeteilt, dass unbekannte Täter, vermutlich in der Mainacht, in der Hanertstraße in Densborn einen, zu dekorativen Zwecken auf dem Grundstück abgestellten Pflug entwendet hätten. Der Schaden liegt nach einer ersten Einschätzung in Höhe von 150 Euro. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen ...

