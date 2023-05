Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Mülltonne auf Firmengelände

Daun (ots)

Am 05.05.2023 gegen 16:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass es am Morgen zu einem Brand einer Mülltonne auf einem Werkstattgelände in der Waldkönigener Straße in Daun gekommen war. Der Brand konnte durch den Geschäftsinhaber mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Gebäudehülle der Firma an dieser Stelle beschädigt. Zur Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Jegliche Hinweise zum Sachverhalt dürfen an die Polizeidienststelle Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell