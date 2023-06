Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkr. Rottweil) Betrunken in Schutzplanke geprallt und von der Unfallstelle geflüchtet (08.06.2023)

Villingendorf (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der Bundestraße 462 zwischen Zimmern ob Rottweil und Dunningen in eine Schutzplanke geprallt und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Ein 30-jähriger Seat-Fahrer war gegen 20 Uhr auf der B462 von Zimmern ob Rottweil in Richtung Dunningen unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Hochwald kam der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Schutzplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne den Unfall anzuzeigen. Er konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Daraufhin musste der Mann schließlich in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der 30-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls und der anschließenden Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell