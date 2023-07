Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 07.07.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 4000,- Euro

06.07.2023, zwischen 11.30 Uhr bis 13.50 Uhr, 38723 Seesen, Opferstraße Höhe Nr. 3. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Opferstraße aus Rtg. der Straße Am Schulplatz in Rtg. Lange Straße und touchierte einen rechtsseitig geparkten Pkw. Nach der Kollision verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 4000,- Euro. Hinweise unter Tel. 9440. (hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell