POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.07.2023

Aufmerksamen Ersthelfern verdankt ein 82-jähriger Kölner, der in seinem Pkw kollabiert war, sein Leben.

Am Donnerstagmittag hatte der Mann auf der Bismarckstraße in Goslar während der Fahrt offenbar einen Herzstillstand erlitten, konnte sein Fahrzeug aber noch rechtzeitig in einer Bushaltestelle stoppen, bevor er das Bewusstsein verlor.

Drei Passanten, die auf diese Situation aufmerksam geworden waren, holten den Bewusstlosen aus seinem Fahrzeug und begannen umgehend mit lebenserhaltenden Maßnahmen. Die mit im Auto sitzende Ehefrau hatte unterdessen über Notruf den Rettungsdienst alarmiert, der kurz darauf am Ort eintraf und die medizinische Versorgung fortführte.

Das schnelle und umsichtige Handeln der Ersthelfer, ein 68-jähriger und ein 32-jähriger Mann sowie eine 31-jährige Frau, alle aus Goslar, trug maßgeblich dazu bei, dass der Patient kurz darauf zur intensivmedizinischen Behandlung in das Krankenhaus verlegt werden konnte.

Goslar - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Transporter und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Peugeot Boxer hatte am Donnerstag, zwischen 8.20 und 8.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Carl-Zeiß-Straße geparkt. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der Schiebetür. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

