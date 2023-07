POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.07.2023

Goslar (ots) - Bad Harzburg -Ausfall der Telefonanlage im Polizeikommissariat Aktuell ist das Polizeikommissariat in Bad Harzburg nicht unter der Festnetznummer (05322 / 911 110) erreichbar. An der Störungsbeseitigung wird bereits gearbeitet. Es erfolgt eine Klarmeldung, wenn die Störung beseitigt ist. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und ...

mehr